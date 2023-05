متنازع فلم ’دی کیرالہ اسٹوری‘ کو سنیما گھروں میں دکھانے پر پابندی عائد

مغربی بنگال: بھارتی ریاست مغربی بنگال میں متنازع فلم کیرالہ اسٹوری پر پابندی عائد کر دی گئی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اسلام مخالف فلم ’دی کیرالہ اسٹوری‘ پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔

مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ مغربی بنگال کی حکومت نے فلم دی کیرالہ اسٹوری پر پابندی لگانے کا فیصلہ نفرت اور تشدد کے کسی بھی واقعے سے بچنے اور ریاست میں امن برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے۔

تاہم کیرالہ اسٹوری کے فلم ساز نے مغربی بنگال کی حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔

#TheKeralaStory has opened our eyes after watching! Absolutely loved the film! We will unite and protect the innocence of your girls! #SaveOurDaughters#TheKeralaStoryWeWillWatch #VipulAmrutlalShah @sudiptoSENtlm @adah_sharma pic.twitter.com/Fw9g9w3zzr

— Sushma Pandey (@ISushmaPandey) May 9, 2023