مجھے انتخابی مہم اور عدلیہ کی تحریک سے روکنے کیلیے گرفتار کیا جائیگا،عمران خان

لاہور: چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے آج صبح 2 وجوہات بتائی تھیں۔

عمران خان نے اپنے ٹوئٹر بیان میں کہا کہ آئی ایس پی آر کو میرا جواب اور وہ 2 بنیادی وجوہات جن کی بنیاد پر پی ڈی ایم اور اس کے سرپرست مجھے گرفتار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔

My reply to ISPR & attempts by PDM & their handlers to arrest me for two reasons: 1. To prevent me from campaigning bec InshaAllah when elections are announced I will be doing jalsas. 2. To prevent me from mobilising the masses for street movement in support of Constitution if… pic.twitter.com/IQIQmFERah

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 9, 2023