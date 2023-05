پاکستانی شوبز ستاروں کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کی شدید مذمت

اسلام آباد / لاہور: سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر پاکستانی شوبز انڈسٹری کے متعدد فنکاروں نے شدید مذمت کی ہے اور اسے ظلم قرار دیا ہے۔

Absolute disgusting state of affairs and I stand with Imran Khan. — Armeena ✨ (@ArmeenaRK) May 9, 2023

پاکستانی اداکارہ آرمینا خان نے ٹویٹر پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ یہ (گرفتاری) نہایت بیہودہ عمل ہے اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔

It’s official. We are no more a democracy. #Imrankhan — Quratulain Balouch (@Quratulainb) May 9, 2023

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ نے اسے جمہوریت کی موت قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اب باضابطہ طور پر ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔

@ImranKhanPTI was unconscious when they took him- they had hit him on the head, legs and doused him with pepper spray which shuts you down and constricts your air passages. — KhadijahShah (@khadijah_shah) May 9, 2023

خدیجہ شاہ نے لکھا کہ جس وقت انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا وہ بے ہوش تھے، انہوں نے عمران کے سر پر کوئی شے ماری اور اس پر مرچی کا اسپرے کیا ہے۔

Sick to my stomach to see Imran Khan arrested! I hope he remains safe. Prayers for his safe return. @ImranKhanPTI @PTIofficial pic.twitter.com/1igGy6GeEW — Frieha Altaf (@FriehaAltaf) May 9, 2023

اداکارہ فریحہ الطاف نے ٹویٹر پر اپنے ردعمل میں لکھا کہ عمران خان کی گرفتاری دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، میں امید کرتی ہوں کہ وہ محفوظ رہیں گے اور میں ان کی محفوظ واپسی کیلئے دعاگو ہوں۔

Shameful and shocking to see a former PM being dragged like a petty criminal. Never in the history of our country were such scenes witnessed. Power has surely gone to the ruling dispensation’s head. #ImranKhan — Adnan Siddiqui (@adnanactor) May 9, 2023

عدنان صدیقی نے ٹویٹر پر لکھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو مجرموں کی طرح گھسیٹتے ہوئے دیکھنا شرمناک اور حیرت انگیز ہے، ہماری تاریخ نے ایسے مناظر نہیں دیکھے۔