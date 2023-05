یہ سیاست نہیں سراسر دہشتگردی ہے، نگران وزیراعلیٰ پنجاب

لاہور: عمران خان کی گرفتاری کیخلاف پی ٹی آئی کارکنوں کے جلاؤ گھیراؤ اور پُرتشدد احتجاج پر نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ردعمل سامنے آگیا۔

محسن نقوی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ سیاست نہیں، سراسر دہشت گردی ہے، میرا قوم سے وعدہ ہے کہ ہم ریاست پاکستان پر اس حملے میں ملوث کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

This is not Politics, it’s sheer terrorism. My promise to the Nation that we will not spare a single one who is involved in this attack on the state of Pakistan

