جناح ہاؤس حملہ، عمران خان ڈاکٹر یاسمین راشد کے دفاع میں سامنے آگئے

لاہور: پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان جناح ہاؤس پر حملے کے حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے دفاع میں سامنے آگئے اور انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے۔

پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ڈاکٹر یاسمین راشد اور اپنی بہنوں کی دو ویڈیوز شیئرکیں۔جس میں مرکزی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمران خان کی ہمشیرہ کی مظاہرین سے گفتگو کررہی ہیں۔

عمران خان نے لکھا کہ مرکزی پنجاب کی ہماری صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میری ہمشیرہ واضح طور پر مظاہرین کو جناح ہاؤس کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کررہی ہیں، یہ سب حکومت اور ہینڈلرز کیجانب سے ایک منصوبے تحت کیا گیا تھا۔

Our Central Punjab President Dr Yasmin Rashid and my sisters clearly telling the protesters not to harm Jinnah house .

Clearly this was all stage managed by those who wanted to use this as a pretext to further crackdown on PTI , jail our workers and senior leadership along with… pic.twitter.com/qAE9reEvu5

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 15, 2023