آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں کوالیفائی کرنیوالی ٹیموں کے نام سامنے آگئے

دبئی: آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ اتوار کو بنگلہ دیش اور آئرلینڈ کے درمیان میچ کیساتھ اختتام پذیر ہوگئی جس کے ذریعے پاکستان سمیت 8 ٹیموں نے ورلڈ کپ 2023 کیلئے براہ راست کوالیفائی کرلیا ہے۔

قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم 1454 رنز کیساتھ ورلڈ کپ سپر لیگ کے دوران سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی رہے جنہوں نے 76.52 کی اوسط سے 1454 رنز بنائے جس میں 9 نصف سنچریاں اور 6 سنچریاں شامل تھیں۔

پاکستان کے اوپننگ بلے باز فخر زمان ورلڈ کپ سپر لیگ میں سب سے زیادہ انفرادی اسکور کے ساتھ سرفہرست ہیں جنہوں نے 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 155 گیندوں پر 193 رنز بنائے جس میں 18 چوکے اور 10 چھکے شامل تھے۔

ورلڈ کپ سپر لیگ میں 13 ٹیمیں شامل تھیں جسے رواں سال بھارت میں ہونیوالے کرکٹ ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ مقابلے کے طور پر استعمال کیا گیا اور لیگ کے اختتام پر ٹاپ 8 ٹیمیں ورلڈ کپ میں اپنی جگہ پکی کرنے میں کامیاب ہوگئیں۔

ورلڈ کپ سپر لیگ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 24 میں سے 16 میچ جیت کر سرفہرست رہی جبکہ موجودہ ورلڈ چیمپئن انگلینڈ 24 میں سے 15 میچوں میں کامیابی کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔

