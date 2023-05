کانز 2023: جانی ڈیپ نئی فلم میں بہترین پرفارمنس کیلئے سراہنے پر آبدیدہ

فرانس: کانز فلم فیسٹیول 2023 میں جانی ڈیپ اپنی پرفارمنس کیلئے اسٹینڈنگ اویشن ملنے پر جذباتی ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سابقہ اہلیہ امبر ہرڈ کیخلاف ہتک عزت کے مقدمے پر برسوں کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے کے بعد جانی ڈیپ نے بڑی اسکرین پر اپنی نئی فلم ’جین ڈو بیری‘ سے واپسی کی ہے۔

جانی ڈیپ کی فلم کو فرانس کے کانز فلم فیسٹیول میں پریمئیر کیلئے پیش کیا گیا جس نے فلم بینوں کو خوب متاثر کیا۔

7-minutes standing ovation at #Cannes2023 for this incredible cast and their work 👏

JEANNE DU BARRY is now in cinemas in France, Belgium, Luxembourg and Switzerland. #JeanneduBarry #JohnnyDepp #Maiwenn #FestivaldeCannes pic.twitter.com/oi2HD73kpc — IFOD (@ifod_net) May 16, 2023 فلم میں جانی ڈیپ اور فلم کی دیگر کاسٹ کی پرفارمنس کو بےحد سراہا گیا اور انہیں جیوری سمیت کانز کے شرکاء نے 7 منٹ کا اسٹینڈنگ اویشن دیا۔ برسوں بعد کی ہوئی فلم کی کامیابی کیلئے خوب سراہے جانے پر ڈیپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے۔

Johnny Depp is teary-eyed as “Jeanne du Barry” receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny — Variety (@Variety) May 16, 2023

جانی ڈیپ نے ہاتھ جوڑ کر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ہالی ووڈ اسٹار کے کانز فیسٹیول میں خوب چرچے رہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی ویڈیوز وائرل ہورہی ہیں۔

the audience at cannes screaming johnny depp’s name when he arrived is music to my ears #Cannes2023 pic.twitter.com/0XolDY9aQP — maría (@jxnsmanager) May 16, 2023

یاد رہے کہ ڈیپ کی فلم ’جین ڈو بیری‘ کو فرانس، بیلجیم، لکسمبرگ اور سوئٹزرلینڈ کے سینما گھروں میں ریلیز کردیا گیا جبکہ جلد اسے دنیا بھر کے کئی ممالک میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔