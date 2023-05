کانز فلم فیسٹیول 2023 میں بھارتی اداکاراؤں کے فیشن کے چرچے

فرانس: فلمی دنیا کے مشہور کانز انٹرنیشنل فلمز فیسٹیول میں بھارتی اداکاراؤں کے حسن نے شرکاء کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔

فرانس میں 76 ویں کانز فلم فیسٹیول 2023 میں بالی ووڈ کی اُبھرتی ہوئی اداکارہ سارہ علی خان نے اپنا ڈیبیو دیا ہے۔

سارہ نے فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کیلئے دیسی انداز اپناتے ہوئے بھارتی ڈیزائنر ابو جانی سندیپ کھوسلہ خوبصورت لہنگا پہنا۔ پہلی مرتبہ کانز کے ریڈ کارپٹ پر انٹری دینے والی سارہ کی اسٹائلنگ اور فیشن کو بےحد پسند کیا گیا۔

Sara Ali Khan kicked off her #Cannes2023 debut with a namaste. She said, she is proud of her Indianness, attending arguably the world’s most famous film festival in a special interview with Brut.#SaraAliKhan #Cannes2023 #CannesFilmFestival #CannesFilmFestival2023 #Bollywood pic.twitter.com/j7R5JtvzCs

