شاہ رخ خان کے گھر ’منت‘ میں نئے امریکی سفیر کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام

ممبئی: بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے بھارت میں امریکا کے نئے سفیر ایرک گارسیٹی کے اعزاز میں ممبئی میں اپنے گھر پر دعوت کا اہتمام کیا۔

امریکی سفیر نے ٹویٹر پر شاہ رخ خان سے ملاقات کی تصاویر شیئر کیں جس میں بالی ووڈ اسٹار کے ساتھ ان کی اہلیہ گوری خان بھی موجود ہیں۔

ایرک گارسیٹی نے کیپشن میں لکھا: “کیا یہ میرے بالی ووڈ میں ڈیبیو کا وقت ہے؟

Is it time for my Bollywood debut? 😉 Had a wonderful chat with superstar @iamsrk at his residence Mannat, learning more about the film industry in Mumbai and discussing the huge cultural impact of Hollywood and Bollywood across the globe. #AmbExploresIndia pic.twitter.com/SLRQyhhn8C

