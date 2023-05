ٹام کروز کی ایکشن اور تھرلر سے بھرپور فلم ’مشن امپاسیبل 7‘ کب ریلیز ہوگی؟

نیویارک: ہالی ووڈ کے سُپر اسٹار ٹام کُروز کی مشہور زمانہ فلم سیریز مِشن امپاسیبل کی نئی فلم ’مشن امپاسیبل ڈیڈ ریکیننگ پارٹ ون‘ ریلیز کیلئے تیار ہے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایکشن اور تھرلر سے بھرپور فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جس کو دیکھ کر فلمی شائقین کی دلچسپی مزید بڑھ گئی ہے۔

فلم کی کہانی ایجنٹ ایتھن ہنٹ کا کردار نبھانے والے ٹام کُروز اس کے ساتھیوں کے گرد گھومتی ہے جو خطرناک اسٹنٹ اور ایکشن سے بھرپور مشن کو مکمل کرنے کیلئے جدوجہد کرتے ہیں۔

کرسٹوفر مِک کوئری کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم کے بیشتر سین کی شوٹنگ یو اے ای کے دارالحکومت ابو ظبی میں کی گئی ہے۔

