مشہور بی ٹی ایس گلوکار کو جان سے مار نے کی دھمکیاں ملنے لگیں

جنوبی کوریا: دنیا بھر میں مشہور کورین بینڈ بی ٹی ایس کے گلوکار جنک کوک کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ گلوکار کو یہ دھمکیاں ایک ایسے شخص کی جانب سے دی جارہی ہیں جو جنک کوک کا دیوانہ مداح ہے اور روز انہیں ان کے گھر پر کھانا بھیجتا ہے۔

جنک کوک روزانہ کی بنیاد پر کھانا موصول ہونے پر اس مداح سے پریشان تھے اور انہوں نے ایک ٹی وی شو کے زریعے اسے کھانا بھیجنے سے منع کیا تھا اور قانونی کارروائی کرنے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا تھا جس کے بعد مداح آپے سے باہر ہوگیا اور گلوکار کو کھانا وصول نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا۔

Protect Jungkook and ensure his safety as death threats had been made against him by an account claiming that they have access to his home address as they are the one that SENT HIM FOOD. His safety is of utmost priority. TAKE ACTION IMMEDIATELY!!!! @HYBEOFFICIALtwt… pic.twitter.com/KbpN1HajwV

— JK DAILY ⁹⁷ʲᵏ♍️ (@Daily_JKUpdate) May 14, 2023