لاہور: پارکنگ کے تنازع پرلڑکی کو تشدد کا نشانہ بنانیوالی بااثرخاتون اور گارڈز گرفتار

لاہور: سندر کے علاقے میں پارکنگ کے تنازع پر کارسوار لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنانے والی بااثر خاتون اور گارڈز کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوزکے مطابق چھ روز قبل سندر کے علاقے میں پارکنگ کے تنازع پر اپنے نجی گارڈز کے ہمراہ کارسوار لڑکی پر تشدد کرنے والی مائرہ افتخار نامی بااثرخاتون اور اس کے گارڈز کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز صادق ڈوگر نے ایس پی صدر وقار کھرل کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا۔

ایس پی صدر کی ہدایت پر ڈی ایس پی رائیونڈ عامر ملک کی سربراہی میں ایس ایچ او سندر اور ان کی ٹیم نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے شناخت کرنے کے بعد ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

The woman who beat up two innocent girls in Bahria Town Lahore alongside her guards has been identified as Maira Iftikhar, a director of @BahriaTownOffic. According to police sources, @MalikRiaz_‘s team is pressurising them not to initiate an FIR. #JusticeForAqsaandFizza pic.twitter.com/eNUOZZaN88

— The Pakistan Daily (@ThePakDaily) May 18, 2023