سلمان کا ’چلبل پانڈے‘ میری فلم ’پرتگیہ‘ کے کردارسے متاثر تھا، دھرمیندر کا انکشاف

ممبئی: بالی وڈ کے معروف سینئر اداکار دھرمیندر نے انکشاف کیا ہے کہ سلمان خان کا ’دبنگ‘ کردار ان کی 1975 کی فلم سے متاثر تھا۔

ٹویٹر پر ایک صارف کو جواب دیتے ہوئے دھرمیندر نے بتایا کہ خود سلمان خان ان کے سامنے یہ اعتراف کرچکے ہیں کہ ’چلبل پانڈے‘ کا کردار فلم ’پراتگیہ‘ میں ان کے پولیس کردار سے متاثر تھا۔

اسی کی دہائی میں بننے والی فلم ’پرتگیہ‘ میں دھرمیندر نے ایک پولیس والے کا کردار ادا کیا تھا جس میں وہ اپنے والدین کی موت کا بدلہ لیتے ہیں۔

Yes dear, even Salman told me that he was very much inspired by that character of mine . Friends, it happens i wanted to play Dalip Sahab’s role (Devdas and Salim in Mughal e Aazim ) Following Dreams is everyone’s dream 🙏.

