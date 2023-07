چترال؛ سیلاب سے  سڑکیں پل تباہ، مکانات بہہ گئے، سیکڑوں افراد کی نقل مکانی

چترال میں شدید سیلاب کے نتیجے میں درجنوں مکانات بہہ گئے، سڑکیں اور رابطہ پل ٹوٹ گئے ، جس کی وجہ سے سیکڑوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔

دنین اور کوغوزی گاؤں میں زبردست سیلاب کی وجہ سے 8 مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ کوغوزی میں 4 دکانیں، موٹر سائیکلیں اور کئی مویشی خانے ریلے میں بہہ گئے۔ کوغوزی کے مقام پر پل بہہ جانے سے ہر قسم کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔

Early morning floods have caused havoc on broken infrastructure of Chitral. Flash floods have swept away Kari Bridge as well as a stretch of Chitral-Booni Road at Nirdeth Gol near Chitral Town. River Chitral in high flood. #climatechange pic.twitter.com/fQV1OUKzIh — Manzoor Ali (@Manzoor) July 22, 2023