جھانوی کپور اور ورون دھون کی فلم ’بوال‘ یہود مخالف قرار، شدید تنقید جاری

ممبئی: بالی وڈ اداکارہ جھانوی کپور اور ورون دھون کی نئی فلم ’بوال‘ کو یہود مخالف قرار دے کر اس پر سوشل میڈیا پر تنقید کی جارہی ہے۔

نتیش تیواری کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم کو ایمازون پرائم ویڈیو پر 21 جولائی کو ریلیز کیا گیا ہے اور فلم کے متعلق متضاد تبصرے سامنے آئے ہیں۔

’بوال‘ کی کہانی ایک شادی شدہ جوڑے کے خانگی مسائل کے گرد گھومتی ہے جو یورپ کے تاریخی مقامات کے دورے پر ہیں۔

An Auschwitz survivor’s story about his separation from his wife at the concentration camp makes Varun Dhawan realise what separation from your partner actually means.

Bawaal is tone-deaf on so many levels.

