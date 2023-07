ہالی وڈ فلم ’اوپن ہائمر‘ بھی انڈیا میں بائیکاٹ مہم کا نشانہ بن گئی

ممبئی: ہالی وڈ کے لیجنڈری فلمساز کرسٹوفر نولن کی نئی فلم ’اوپن ہائمر‘ جس طرح پوری دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے اسی طرح وہ ایک مذہبی تنازعہ کا شکار بھی ہوگئی ہے۔

سوشل میڈیا پر متعدد ہندو شائقین نے فلم میں نازیبا مناظر کے دوران اپنے مذہب کی مقدس کتاب ’گیتا‘ کو پڑھنے پر فلم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

’اوپن ہائمر‘ نیوکلیئر بم بنانے والے ایٹمی سائنسدان کی زندگی پر مبنی فلم ہے اور اس فلم کے ساتھ کرسٹوفر نولن کو 20 برس میں پہلی مرتبہ آر ریٹنگ ملی ہے۔

I’m calling for a boycott of the movie Oppenheimer. I just learned there is a highly offensive scene involving the Bhagavad Gita in it. I will not repeat it here, but it involves something explicit. Never trust Hollywood and West to depict Hinduism positively and accurately.

