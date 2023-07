شاہ رخ خان کی فلم ’جوان‘ کے نئے پوسٹر نے شائقین کو حیرت میں ڈال دیا

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی میگا فلم ’جوان‘ کیلئے مداحوں میں جوش دن بدن بڑھ رہا ہے اور فملسازوں کی طرف سے اس جوش کو مزید بڑھانے کی کوشش جاری ہے۔

ایکشن سے بھرپور ٹیزر اور دلفریب پوسٹروں کے بعد اب فلم کے ایک نئے کردار کی تصویر جاری کی گئی ہے جس کی شکل واضح نہیں ہے۔

ٹویٹر پر ’جوان‘ کے آفیشل پیج کی طرف سے جاری کلوز اپ تصویر میں کردار کی غصہ سے بھری آنکھ نظر آرہی ہے جس نے شائقین کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔

He’s watching you closely! Watch out for him.#Jawan pic.twitter.com/CvSJMT5PNE

— Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) July 23, 2023