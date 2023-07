فیروز خان کا شرمین عبید کے خلاف ہتکِ عزت مقدمے کو ختم کرنے کا اعلان

کراچی: پاکستان شوبز کے مشہور اداکار فیروز خان نے ہدایتکار شرمید عبید چنائے کے خلاف ہتکِ عزت کے مقدمے کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔

حال ہی میں فیروز خان نے ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ شرمین عبید کے خلاف کئے گئے ہتکِ عزت کے مقدے کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

– would like to let go of sharmeen obaid’s case also; I have learnt freedom is a bliss. Ya Allah merciful you are no one would even feel it.

