حسن علی کی کولمبو میں بارش کے دوران موج مستیاں، ویڈیو وائرل

کولمبو: پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی کی بارش کے دوران گراؤنڈ میں موج مستی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

منگل کو سری لنکا اور پاکستان کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز بارش کے باعث صرف 43 منٹ کا کھیل ممکن ہوسکا اور مسلسل بارش کے باعث کھیل کو منسوخ کردیا گیا۔

Making the most of the rain delay in Colombo, with @RealHa55an leading the charge 🏊‍♀️😅#SLvPAK pic.twitter.com/Xi3w8lDrZp

