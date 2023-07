چین نے پاکستان کا 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرضہ رول اوور کردیا

اسلام آباد: چین کی جانب سے پاکستان کا 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرض رول اوور کردیا گیا ہے۔

Chinese EXIM Bank has rolled over for 2 years principal amounts of following loans totalling US$ 2.4 billion which are due in next 2 fiscal years:

FY2023-24: US$1.2 billion

FY2024-25: US$ 1.2 billion

Pakistan will make interest payments only in both years.

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) July 27, 2023