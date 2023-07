نادیہ جمیل کی غریب والدین سے بچوں کو ملازمت نہ کرانے کی اپیل

کراچی: 13 سالہ گھریلو ملازمہ پر سول جج کی اہلیہ کے بہیمانہ تشدد پر اداکارہ نادیہ جمیل نے غریب والدین سے اپیل کی کہ وہ بچوں سے کام کرانا بند کردیں۔

نادیہ جمیل نے ایکس (ٹویٹر) پر ویڈیو پیغام شیئر کیا جس کے ساتھ طویل کیپشن میں انہوں نے بچوں سے کام نہ کروانے اور ان پر ظلم اور زیادتی بند کرنے پر زور دیا ہے۔

انہوں نے لکھا کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ چھوٹے بچوں کو گھر میں ملازم یا غلام بنا کر رکھا جارہا ہے۔

I want to share my heart with you.

I’ve been working for the children of Pakistan since I was 17. Im 50 years old today. I’ve buried kids as small as 6 months, I’ve held babies whose mothers tried to cut their heads off and bury them, and they survived. I’ve seen kids brought… pic.twitter.com/xszzzfqJja

