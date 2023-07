سنجے دت کی نئی فلم ’ڈبل آئی اسمارٹ‘ کی بہت جھلک سامنے آگئی

ممبئی: بالی وڈ انڈسٹری کے نامور اداکار سنجے دت کی نئی فلم ’ڈبل آئی اسمارٹ‘ کی بہت جھلک سامنے آگئی۔

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس (ٹویٹر) پر جاری پوسٹر میں اداکار بہت دبنگ نظر آتے ہیں، انہوں نے مہنگی گھڑی، انگوٹھیاں اور بالیاں پہنی ہوئی ہیں جبکہ ان کے چہرے اور انگلیوں پر ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں۔

پوسٹر میں سنجے دت ایک سگار پی رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلم کے اندر وہ انتہائی طاقتور شخصیت کا کردار ادا کررہے ہیں۔

It takes me immense pride to be working with the director of the masses #PuriJagannadh ji and the young energetic Ustaad @ramsayz

Glad to be Playing the #BIGBULL in this sci-fi mass entertainer #DoubleISMART

Excited to be teaming up with this super-talented team and Looking… pic.twitter.com/SrIAJv6yy1

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) July 29, 2023