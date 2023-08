آسٹریلوی ساحل پر ملنے والی پُر اسرار شے کی حقیقت کھل گئی

ایڈیلیڈ: گزشتہ ماہ آسٹریلوی ساحل پر نمودار ہونے والی سلینڈر نما پُر اسرار شے کی حقیقت کھل گئی۔

آسٹویلوی خلائی ایجنسی کے مطابق ساحل پرنمودا ہونے والی یہ پُر اسرار سلینڈر نما شے بھارتی راکٹ کا ملبہ ہے۔

خلائی ادارے نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ مغربی آسٹریلیا کے علاقے گرین ہیڈ میں ایک ساحل سے ملنے والی شے کے متعلق قوی امکان ہے کہ وہ بھارت کی اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (آئی ایس آر او) کی جانب سے لانچ کیے جانے والے پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل سے علیحدہ ہونے والے تھرڈ اسٹیج کا ملبہ ہو۔

We have concluded the object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

The PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro.

[More in comments] pic.twitter.com/ivF9Je1Qqy

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 31, 2023