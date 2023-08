فرحان اختر کی ’ڈان3‘ سے شاہ رخ آؤٹ، کنگ خان کے مداح سیخ پا

ممبئی: بالی وڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کے مداحوں کیلئے بری خبر سامنے آگئی، فلمساز فرحان اختر نے باضابطہ طور پر اعلان کردیا کہ ’ڈان3‘ میں کنگ خان موجود نہیں ہوں گے۔

فرحان اختر نے ٹویٹر پر ڈان فرنچائز کے متعلق اعلان لگایا اور بتایا کہ امیتابھ بچن سے شروع ہونے والی ڈان فلم کی وراثت شاہ رخ خان تک پہنچی اور اب اسے آگے بڑھانے کا وقت آگیا ہے۔

فرحان اختر نے 1978 میں ریلیز ہونے والی امیتابھ بچن کی بلاک بسٹر فلم ’ڈان‘ کے کردار کو دوبارہ زندگی بخشی اور شاہ رخ خان کے ساتھ 2006 میں ’ڈان‘ کو ریلیز کیا۔

’ڈان‘ میں 1978 والی اسٹوری لائن کو باقی رکھا گیا اور شاہ رخ کے ساتھ پریانکا چوپڑا نے کردار ادا کیا اور کنگ خان نے اپنے کردار کے ساتھ بھرپور انصاف کیا جسے بڑے پیمانے پر پسند کیا گیا۔

No Interest in watching anybody else as Don! It has to be @iamsrk . Please don’t play with fans!

— Dhawall Kumar Jain (@iamdhawal_Jain) August 8, 2023