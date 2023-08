اداکارہ نادیہ جمیل رضوانہ سے ملاقات کیلئے اسپتال پہنچ گئیں

لاہور: پاکستان شوبز کی سینئر اداکارہ اور سوشل ایکٹوسٹ نادیہ جمیل رضوانہ سے ملاقات کے دوران آبدیدہ ہوگئیں۔

نادیہ جمیل سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بننے والی 13 سالہ رضوانہ سے ملاقات کیلئے پہنچیں اُنہوں نے بچی کی حالت دیکھ کر شدید افسوس کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر ملاقات کا احوال بتایا۔

اداکارہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے رضوانہ سے ملاقات کی اور اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل ریزہ ریزہ ہوگیا۔

اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ’وہ بہت درد میں تھی اور اُسے بری طرح سے مارا پیٹا اور زخمی کیا گیا تھا اس کے سر میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ تاہم جب ہم نے اس سے پوچھا کہ اُسے کیا چاہیے تو اس نے پیاری سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا گُڑیا۔‘

Just met Rizwana and her mother with THE AMAZING @SarahAhmad_CPWB

Not going to share any photos of the child but will describe her condition.

She was in a lot of pain and badly battered and injured. Her head aching immensely. However when we asked her if she wanted anything……

