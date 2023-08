رونالڈو نے عرب ٹی وی پریزینٹر کو غلطی سے فون ملادیا

پرتگال کے اسٹار فٹبالر کرسیٹیانو رونالڈو نے عرب ٹی وی پریزینٹر حلیمہ بولانڈ کو غلطی سے فون ملادیا۔

غیرملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق النصر کے اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے مبینہ طور پر اپنے دوست کے بجائے سابق مِس عرب اور ٹی وی پریزینٹر حلیمہ بولانڈ کو غلطی سے فون کال ملادی، جس میں دونوں کے درمیان دلچسپ گفتگو وائرل ہورہی ہے۔

’’رونالڈو نے فون کیا اور اپنا نام بتاتے ہوئے ہیلو کہا جس پر حلیمہ بولانڈ نے آواز سن کے حیران رہ گئیں اور انہوں نے دوبارہ فون پر پوچھا کہ”کریسٹیانو رونالڈو؟” جس پر النصر کے کھلاڑی رونالڈو نے کہا جی، جس کے بعد حلیہ خوشی سے کہنے لگتی ہیں کہ اوہ میرے خدا! نہیں۔ واقعی‘‘۔

مزید پڑھیں: میسی، رونڈا روزی اور رونالڈو کو مصنوعی ذہانت نے ’’پاکستان‘‘ کی سیر کروادی

رونالڈو نے انہیں جواب دیا کہ ’’ اپنے دوست کو فون کرنے کی کوشش کررہا تھا جس پر حلیمہ بولانڈ نے جواب دیا کہ وہ انکی دوست ہیں، بعدازاں گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے فٹبالر کو بتایا کہ وہ ایک ٹی وی پریزینٹر ہیں‘‘۔

مزید پڑھیں: رونالڈو دوران میچ باسکٹ بال پلیئر سے اونچا اچھل سکتے ہیں

جواب میں رونالڈو غلط نمبر پر فون کرنے پر معافی مانگتے رہے تاہم بولانڈ نے کہا کہ یہ دنیا کی بہترین غلطی ہے۔

واضح رہے کہ کویت میں پیدا ہونے والی حلیمہ بولانڈ مشرق وسطیٰ میں ایک مشہور ٹی وی پریزنٹر ہیں جبکہ انہوں نے رونالڈو سے پہلی ملاقات سال 2007 میں کی تھی جب وہ ایک ماڈل تھیں۔

خیال رہے کہ سوشل پر حلیمہ بولانڈ کے 3.6 ملین فالوورز ہیں۔

The legend Ronaldo met him by chance with Halima Boland, the boy went to her, it seems that he put her number in the box of the handkerchief who increased confidence, she says that I am Halima Boland 😐😂#النصر_الرجاء #كرستيانو_رونالدو #CristianoRonaldo

pic.twitter.com/sZY7z0FqxD

