اداکاراؤں کے معاوضے سے متعلق متنازع بیان پر کاجول کو تنقید کا سامنا

نئی دہلی: بالی ووڈ کی سُپر اسٹار کاجول کا کہنا ہے کہ اگر بھارت میں ونڈر ویمن جیسی فلمیں بنیں جو شاہ رُخ خان کی پٹھان جیسی ہٹ ہوں تو اداکارائیں معاوضوں کی برابری کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق جگراں فلم فیسٹیول 2023 میں دیئے گئے کاجول کے حالیہ انٹرویو نے انہیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کاجول کے بیان کی ویڈیو وائرل ہورہی ہے اور انہیں معاضوں سے متعلق متنازع پر کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

“Female actors in Bollywood can ask for pay parity after they deliver a film like Shah Rukh Khan ’s Pathaan .” – Kajol at Jagran Film Festival 2023 . #Jawan pic.twitter.com/SR9uZqzEV9

بھارتی اداکاراؤں کا معاوضہ اداکاروں کے برابر کرنے پر اپنی رائے دیتے ہوئے کاجول نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب بھارتی اداکاراؤں کو بھی اداکاروں جتنا معاوضہ ملنے لگے گا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ اب فلمی شائقین بہتر ہو چکے ہیں اور انہیں او ٹی ٹی جیسا پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں اُنہیں دنیا بھر کا کانٹینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔

ہیرو جتنے برابر معاوضوں سے متعلق سوال پر کاجول نے کہا کہ بھارتی اداکاراؤں کو بھی اداکاروں کے برابر معاوضہ مل سکتا ہے لیکن یہ تب ہو سکے گا جب بھارت میں ’ونڈر ویمن‘ جیسی فلمیں بننے لگیں گی اور یہ فلمیں پٹھان جیسا بزنس کریں گی۔

I often wondered why would she willingly get married to Ajay Devgan. I got my answer now. https://t.co/gRswt7kldy

کاجول نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر اداکاراؤں پر مبنی فلم شاہ رُخ خان کی پٹھان جیسی ہٹ ہو تو اداکارائیں معاوضوں کی برابری کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔

ایک سوشل میڈیا صارف نے کاجول کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ’اب سمجھ آیا کہ کاجول نے اجے دیوگن سے شادی کیوں کی۔‘

Fun fact: Deepika Padukone was touted to be paid 13-15 crores for Padmaavat beating out her male co-stars. It also ended up being one of Bhansali’s biggest hits ever. Of course she might have her say about equal pay when it comes to the role. https://t.co/vKzjm4KQap

— Imthiaz Muhassin (@ImthiazMuhassin) August 5, 2023