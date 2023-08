آئی ایل ٹی؛ شاہین کو ’ڈیزرٹ وائپرز‘ نے سائن کرنے کا اشارہ دیدیا

The signs 🚦

The 🦅

The 🚙

All 𝚛̶𝚘̶𝚊̶𝚍̶𝚜̶ hints lead to your next Viper 😉#DesertVipers pic.twitter.com/TXCMShgiOP

— Desert Vipers (@TheDesertVipers) August 12, 2023