یومِ آزادیٔ پاکستان پر  فنکاروں کا جشن، مبارک باد کے پیغامات

کراچی: ملک بھر میں اور بیرون ملک موجود پاکستانی فن کاروں نے جشنِ آزادی کے موقع پر خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں۔

پاکستان کے 76 ویں یومِ آزادی پر جہاں پوری قوم اور دنیا بھر میں موجود پاکستانی جشن منا رہے ہیں، وہیں فنکار بھی کسی سے پیچھے نہیں، جو 14 اگست کے موقع پر مختلف تقاریب میں شریک اور سماج رابطوں کی ویب سائٹس پر اپنے پیغامات جاری کررہے ہیں۔

اداکار ہمایوں سعید نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ’’یومِ آزادی مبارک۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ارضِ پاک کو قوت اور پاکستانی قوم کو ایسی صفات سے نوازے جس سے وطن عزیز ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہو۔ پاکستان زندہ باد‘‘۔

Happy Independence Day. May Allah bless our beloved Pakistan with strength and our nation with traits that lead to progress & prosperity. Pakistan Zindabad 🇵🇰 🇵🇰 🇵🇰 pic.twitter.com/JGIiVrjuAp

