حنا پرویز کے ساتھ لندن میں ہراسگی کا واقعہ، ویڈیو وائرل

لندن: لیگی رہنما حنا پرویز بٹ کے ساتھ لندن میں ہراسگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

سابق رکن پنجاب اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ کی رہنما حنا پرویز بٹ کے ساتھ برطانوی دارالحکومت میں ہراسگی کا واقعہ پیش آیا، جس کی ویڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر پھیل گئی، جہاں اُن کے سیاسی حامی اور مخالفین تبصرے کررہے ہیں۔

حنا پرویز بٹ نے اس سلسلے میں اپنے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بدتمیز اور بدتہذیب لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ لندن میں میرے بیٹے کے سامنے مجھ پر حملہ کیا۔

London needs your attention sir @MayorofLondon seems like it’s becoming a sanctuary of hooligans n loitering vagabonds

Supporters of convicted politician @ImranKhanPTI are harassing n physically attacking respected lady rt in front of her minor son pic.twitter.com/1upFyAM0WA

— Dr Humma Saif (@HummaSaif) August 14, 2023