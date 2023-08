کراچی؛ یوم آزادی پر کھلا مین ہول ایک اور جان نگل گیا، ڈھائی سالہ بچہ جاں بحق

کراچی: شہر قائد میں ایک اور معصوم جان کھلے مین ہول کا نوالہ بن گئی۔ ڈھائی سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا۔

کراچی میں ایک جانب بے رحم ڈاکوؤں کے ہاتھوں عوام کے قتل کی وارداتیں نہیں تھم رہیں تو دوسری جانب ٹوٹی سڑکوں، کھلے نالوں اور مین ہولز شہریوں کی جان لینے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔

میمن گوٹھ تھانے کے علاقے جاموٹ پاڑا میں کھلے مین ہول میں گر کر ڈھائی سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا، جس کی لاش اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالی۔ کھلے مین ہول کا نوالہ بننے والے کمسن کی شناخت نعمان ابڑو ولد عبدالرحمٰن ابڑو کے نام سے کی گئی۔

14 اگست کو پیش آنے والے واقعے کی دلخراش ویڈیو منظرعام پر آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہل محلہ کمسن بچے کی لاش نکال رہے ہیں۔ متوفی بچے نے جشن آزادی کی مناسبت سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ لاش برآمد ہونے کے بعد بچے کے والد اور دیگر عزیز و اقارب نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔

Karachi!!

A child fell into an open sewer and died while celebrating independence in Malir Memongoth, the political stronghold of the People’s Party..#قبضہ_میئر_کیابولتاہے#کرپشن_میں_سب_سےآگےحکومت_سندھ#PPP_Fuedals_Exposed pic.twitter.com/PbNKOm2GVb

— Ahmed (@_44AH) August 15, 2023