ہریتھک روشن اور دیپیکا پڈوکون کی نئی ایکشن فلم ’فائٹر‘ کا ٹیزر جاری

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار ہریتھک روشن اور دیپیکا پڈوکون نے اپنی نئی آنے والی ایکشن فلم ’فائٹر‘ کا پہلا ٹیزر جاری کردیا۔

بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر دونوں فنکاروں نے اپنے انسٹاگرام پر 59 سیکنڈ کا ٹیزر پوسٹ کیا جس میں ان کے ساتھ نامور اداکار انیل کپور بھی نظر آتے ہیں۔

یش راج پروڈکشن کے تحت ایکشن فلم کو بلاک بسٹر ’پٹھان‘ کے ڈائریکٹر سدھارتھ آنند بنارہے ہیں اور اسے بھارت کے 75 یوم جمہوریہ پر ریلیز کیا جائے گا۔

ٹیزر کا آغاز اڑتے ہوئے فائٹر طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے پھر کیمرہ ریتھیک روشن، دیپیکا پڈوکون اور انیل کپور پر جاتا ہے جو انڈین ائر فورس کے لباس میں دکھائی دیتے ہیں۔

Salute to our glorious Nation, Vande Mataram! Happy Independence Day 🇮🇳 #SpiritOfFighter

See you in the theatres on the eve of India’s 75th Republic Day, 25th January 2024. #Fighter pic.twitter.com/XqfHA6204C

— Viacom18 Studios (@Viacom18Studios) August 15, 2023