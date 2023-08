آئی سی سی نے جولائی 2023 کے پلیئر آف دی منتھ کا اعلان کردیا

دبئی: آئی سی سی نے جولائی 2023 کے پلیئر آف دی منتھ کا اعلان کردیا۔

آئی سی سی نے ایشز سیریز میں شاندار کارکردگی دکھانے پر انگلینڈ کے کرس ووکس کو جولائی 2023 کیلئے پلیئر آف دی منتھ قرار دیا ہے۔ کرس ووکس نے تین ٹیسٹ میچز میں انتہائی اہم 79 رنز بنانے کے ساتھ 19 وکٹیں بھی حاصل کیں۔

ابتدائی دو میچز میں شکست کے باجود انگلینڈ ڈرامائی انداز میں یہ سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہوا۔ واضح رہے کہ کرس ووکس پہلے دو میچوں میں انگلش ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔

Back in the side and hitting the winning runs

Chris Woakes has had an #Ashes Test to remember pic.twitter.com/nAKPD15VtB

— ICC (@ICC) July 9, 2023