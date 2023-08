جڑانوالہ واقعے میں اہم پیشرفت، دونوں مرکزی ملزمان گرفتار

لاہور: نگراں وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تصدیق کی ہے کہ جڑانوالہ واقعے کے دونوں مرکزی ملزمان کو انسداد دہشت گردی فورس (سی ٹی ڈی) نے گرفتار کرلیا۔

محسن نقوی نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں بڑی پیشرفت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ دونوں مرکزی ملزمان اب سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہیں، بروقت اقدامات پر چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔

مزید پڑھیں: جڑانوالہ کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور مکمل طور پر ناقابل برداشت ہے، آرمی چیف

انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی غیر متزلزل تشویش نے گرفتاری کے تیز عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری رہنمائی کی اور ہماری ٹیم پر جو بھروسہ کیا گیا اس کے لیے شکرگزار ہیں۔

قبل ازیں امن و امان کی صورت حال کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ جڑانوالہ کاواقعہ بہت افسوسناک ہے، سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ پنجاب حکومت 3 سے 4 روزمیں ہونےوالےنقصان کوپورا کرے گی اور جن املاک کونقصان پہنچایا گیا انہیں اصل حالت میں بحال کریں گے۔

