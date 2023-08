وہاب ریاض کا بیٹی کی سالگرہ پر جذباتی پیغام

لاہور: پاکستان کے سابق فاسٹ بولر وہاب ریاض نے بیٹی کی سالگرہ پر جذباتی پیغام جاری کردیا۔

سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں وہاب ریاض نے اپنی 9 سالہ بیٹی ایشال کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بیٹیاں بے شک اللہ کی عظیم نعمت اور باپ کی سب سے بڑی سپورٹر ہوتی ہیں۔

وہاب ریاض نے اپنی بیٹی کے بچپن سے لیکر ابتک کے یادگار لمحات کو ایک ویڈیو کی شکل میں اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔

یاد رہے کہ وہاب ریاض نے چند روز قبل 16 اگست کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کیا تھا۔

Daughters are indeed Allah’s biggest blessing, and a father’s biggest supporters ❤️

Happy 9th birthday to my lil guriya, meri jaan Eeshal. Please say MashAllah everyone 🎂😍 pic.twitter.com/OktLSzGMDW

— Wahab Riaz (@WahabViki) August 18, 2023