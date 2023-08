شاداب خان کا حسن علی پر تنقید کرنے والے شخص کو کرارا جواب

کراچی: قومی کرکٹر شاداب خان نے حسن علی پر تنقید کرنے والے ٹوئٹر صارف کو کرارا جواب دیدیا۔

شاداب خان نے سوشل میڈیا پر اپنی کچھ تصاویر شیئر کی تھیں جس پر ساتھی کرکٹر حسن علی نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ’’میں صدقے جاؤں واری جاؤں اپنے یار پر، ماشااللہ نظر نہ لگ جائے‘‘۔

Mai sadqy jaon wari jaon apny yaar pa

Maa Sha Allah nazar na lag jaye 😘 https://t.co/PShjcCnO8v — Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) August 18, 2023



حسن علی کا یہ تبصرہ ایک دل جلے صارف کو پسند نہ آیا اور اس نے غیر ضروری طور پر حسن علی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ ’’ خدا کیلئے حسن علی! آپ ایک انٹرنیشنل کرکٹر ہیں۔

مذکورہ ٹوئٹر صارف نے اپنی پوسٹ میں پی سی بی اور ٹیم منیجر کو مینشن کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حسن علی کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرنے کی تمیز سکھائی جائے۔

For God's Sake @RealHa55an You are an international cricketer…!!@TheRealPCBMedia @Rehan_ulhaq @TheRealPCB at least educate them how to use social media platforms https://t.co/68myw7Te7Y — Ali Hasnain Shah🇵🇰 (@ali_hasnainshah) August 18, 2023



حسن علی پر غیر ضروری تنقید کرنے والے شخص کو جہاں ایک طرف دیگر سوشل میڈیا صارفین نے آڑے ہاتھوں لیا وہیں شاداب خان بھی خاموش نہ رہے اور مذکورہ سوشل میڈیا صارف کو کرارہ جواب دے ڈالا۔

Messi english na bolay theek. Foreign players english mai aesi baat ker de theek. Laikin hmy chahe ke ham natural na rahe. Hum fake personality bna le. Bhai mujhe to apne culture ya mazak mai koi sharam nahi. Allah sab ko khush rakhay aur dosre ki khushi mai bhi khush rakhay. https://t.co/Ie1QiK3fB3 — Shadab Khan (@76Shadabkhan) August 19, 2023



شاداب خان نے لکھا کہ ’’میسی انگریزی نہ بولے تو ٹھیک، غیرملکی کھلاڑی انگریزی میں ایسی بات کردیں تو ٹھیک، لیکن ہم نیچرل نہ رہیں اور فیک پرسنیلٹی بنالیں‘‘۔

شاداب نے مزید لکھا کہ ’’مجھے تو اپنے کلچر یا مذاق میں کوئی شرم نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور دوسرے کی خوشی میں بھی خوش رکھے‘‘۔

سوشل میڈیا صارفین نے شاداب خان کو اس قسم کی تنقید کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دیتے کہا کہ ایسے لوگ صرف توجہ حاصل کرنے کیلئے ایسا کرتے ہیں جنہیں اگنور کرنا چاہئے۔

He is no body but a attention seeker just ignore these kind of people champ. — Benish (@Benish72535419) August 19, 2023