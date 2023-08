روس میں جہاز گر کر تباہ، باغی گروپ کے سربراہ پریگوزن سمیت 10 افراد ہلاک

ماسکو: روس کے دارالحکومت کے شمال مغربی علاقے میں باغی گروپ ویگنز کا نجی جہاز گر کر تباہ ہوگیا، جس کے نتیجے میں سربراہ یوگینی پریگوژن سمیت تمام 10 مسافر ہلاک ہوگئے۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کے شمال مغربی علاقے میں بزنس طیارہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر گر کر تباہ ہوا جس میں سوار تمام دس افراد مارے گئے۔ یہ جہاز ماسکو سے سینٹ پیٹرزبرگ جارہا تھا جس میں 7 مسافر اور عملے کے تین افراد سوار تھے۔

روس کی حکومت نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جہاز میں ویگنر گروپ کے سربراہ بھی سوار تھے جو حادثے میں ہلاک ہوئے جبکہ کوئی بھی مسافر بچ نہیں سکا۔

روسی میڈیا کے مطابق جائے وقوعہ سے 8 لاشیں برآمد کرلی گئیں ہیں۔

BREAKING: Russian government confirms at least 10 dead after Wagner Group plane crashes northwest of Moscow pic.twitter.com/jHgOFOKG6s

— BNO News (@BNONews) August 23, 2023