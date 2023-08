بھاری بلز کے خلاف شہریوں کا مسلسل تیسرے دن احتجاج

Electricity must not b free for Bureaucrats, plz start trend jb tak unsy bejli wapis na ki Jaye.

ppl in Pesh r protesting against hype n electricity prices #ArshadNadeem@HamidMirPAK #300UnitsFree #BreakingNews #Peshawar #COAS #عمران_خان_سرخرو #عمران_خان_کو_انصاف_دو #LatifKhosa pic.twitter.com/Rjml0V5Y1K

— Dr Ismail Afridi (@MohammdAfridi10) August 25, 2023