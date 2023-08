شاہ رخ خان نے امیتابھ بچن کے ساتھ بڑے پردے پر واپسی کی تصدیق کردی

ممبئی: بالی ووڈ کے بگ بی امیتابھ بچن اور کنگ شاہ رُخ خان 17 برسوں بعد ایک ساتھ بڑے پردے پر نظر آنے والے ہیں۔

شاہ رخ خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر مداحوں سے گفتگو کے سیشن میں اس بات کی تصدیق کردی ہے۔

ایک مداح نے اداکار سے بگ بی کے ساتھ بڑی اسکرین پر واپسی کے متعلق سوال پوچھا تو شاہ رخ خان نے لکھا کہ اتنے برسوں بعد امیتابھ بچن کے ساتھ کام کرنا بہت زیادہ پر لطف رہا ہے۔

It was soooooooo much fun to work with @SrBachchan after so many years. Came back from the shoot inspired and blessed. And just to let u know he beat me in the run!!!! https://t.co/hvXE6EMQIu

