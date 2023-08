بلائنڈ کرکٹ ورلڈ گیمز، پاکستان نے بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی

بلائنڈ کرکٹ ورلڈ گیمز پاکستان نے فائنل میں بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔

Pakistan chased 185-run target to beat India by 8 wickets in the final to become champions of the IBSA World Games 2023 🏆#PAKvINDpic.twitter.com/JgATXVOZvI

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) August 26, 2023