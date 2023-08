پاکستان ون ڈے میں دنیا کی نمبر ون ٹیم بن گئی

دبئی: افغانستان کو تین میچوں کی سیریز میں وائٹ واش کرنے کے بعد پاکستان ٹیم ون ڈے میں دنیا کی نمبر ون ٹیم بن گئی۔

رینکنگ کے مطابق او ڈی آئی میں پاکستان 2725 پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور آسٹریلیا 2714 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔



بھارت تیسرے، نیوزی لینڈ چوتھے، انگلینڈ پانچویں اور جنوبی افریقا چھٹے نمبر پر موجود ہے۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور ویسٹ انڈیز بالترتیب ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں نمبر پر ہیں۔

We have a new No.1 in the @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Team Rankings #AFGvPAK pic.twitter.com/VQEZxrSxxH

— ICC (@ICC) August 26, 2023