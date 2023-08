نواز الدین صدیقی شاہ رُخ خان سے متعلق متنازع بیان دے کر مشکل میں پڑگئے

ممبئی: بالی ووڈ اداکار نوازالدین صدیقی سُپر اسٹار شاہ رُخ خان سے متعلق متنازع بیان دینے پر مشکل میں پھنس گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نواز الدین صدیقی سے ایک انٹرویو کے دوران میزبان نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ آپ کی ہر فلم میں ایک ہی جیسے کردار ہوتے ہیں؟

جس پر نوازالدین صدیقی نے جواب دیا کہ ’میں اتنا ضدی آدمی ہوں، کبھی اپنے آپ کو ایسے ایک جیسے کردار کرنے ہی نہیں دوں گا۔‘

اداکار نے مزید کہا کہ ’ٹائپ کاسٹ کرنے والے ہیرو ہوتے ہیں۔ نواز نے شاہ رخ خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کا مشہور پوز بناکر کہا کہ وہ 35 سال تک اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں‘۔

