موٹر وے زیادتی حادثہ، متنازع ڈرامے میں کام کرنے پر حدیقہ کیانی کا ردِعمل آگیا

کراچی: موٹر وے زیادتی کیس سے مماثلت رکھنے والے متنازع ڈرامے میں دکھائے گئے مناظر سے متعلق اداکارہ و گلوکارہ حدیقہ کیانی کا بیان سامنے آگیا۔

سوشل میڈیا پر نجی ٹی وی کے ڈرامے ’حادثہ‘ کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے اور پیمرا سے اس ڈرامے کے میکرز کے خلاف سخت ایکشن لینے کی اپیل کی جارہی ہے۔

تاہم ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے والی حدیقہ کیانی نے اِن الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ڈرامے اور اس کی کہانی کا موٹر وے زیادتی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

To know that something I have been a part of is being used to hurt and trigger a survivor is something I cannot stand for. pic.twitter.com/7GmV3IMG2B

— Hadiqa Kiani (@Hadiqa_Kiani) August 28, 2023