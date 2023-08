شاہ رخ خان کی ’جوان‘ ہندی سینما کی تاریخ میں انوکھا ریکارڈ قائم کرنے کیلئے تیار

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کی نئی میگا تھرلر ’جوان‘ صبح چھ بجے فلم اسکریننگ کے ساتھ ہندی سینما میں نیا ریکارڈ قائم کرنے جارہی ہے۔

جیسے جیسے ’جوان‘ کی ریلیز قریب آتی جارہی ہے، کنگ خان کے مداحوں کا جوش بڑھتا جارہا ہے اور ممبئی کے گیٹی گلیکسی سینما میں فلم کے حوالے سے نیا ریکارڈ قائم کیا جائے گا۔

اداکار کے سب سے بڑے فین کلب ’ایس آر کے یونیورس‘ نے ایکس پر اعلان کیا ہے کہ 7 ستمبر کو ممبئی میں صبح چھ بجے فلم کی خصوصی اسکریننگ ہو گی۔

We created HISTORY as #Pathaan became the first film ever to have a 9AM show in 51 years of iconic #Gaiety theatre and we rewrite HISTORY with #Jawan as we organize its 6AM show at the Iconic #GaietyGalaxy! 🔥

DM @pradhananshul41 to join us now!@iamsrk @Atlee_dir @RedChilliesEnt… pic.twitter.com/BdDBk9nJHx

