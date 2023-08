لانچ سے کچھ ہفتے قبل آئی فون 15 کی تفصیلات لیک

کیلیفورنیا: ایپل کے فلیگ شپ اسمارٹ فون آئی فون 15 سیریز کی 12 ستمبر کو ہونے والی لانچ سے قبل اہم تفصیلات لیک کر دیں گئیں۔

متعدد چینی لیکرز کےساتھ کام کرنے والے انڈسٹری کے خبری میجن بیو نے ایک پوسٹ میں آئی فون 15 کے نئے ڈیزائن، ڈسپلے، کیمرا اور کلر کے حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں۔

ڈیزائن کے متعلق بیو نے لکھا کہ اس سال فون کا فریم بہت واضح نہیں ہےیہ معلوم نہیں کہ یہ کونسا مٹیریل ہے لیکن اس میں 90 فی صد ٹائٹینئم پر مشتمل مخلوط دھات ہے۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر آئی فون 15 پرو اور 15 پرو میکس کو ان کے گزشتہ آئی فون ماڈلز سے کم وزن بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔

iPhone 15 Pro New Info

Colors:

Silver gray (the edge is similar to silver and the back panel is gray)

Black (lighter than 14 pro black, not like 13 pro bright black)

Blue (looks darker)

Packaging: The 15 pro series wallpaper displayed is very similar to the 14pro wallpaper,… pic.twitter.com/G1gEiq562y

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2023