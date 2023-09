میرے والد کواغوا کرکے ہائیکورٹ کے احکامات کا مذاق اڑایا گیا، مونس الٰہی

لاہور: پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الٰہی کے صاحبزادے مونس الٰہی نے اپنےو الد کی گرفتاری پر کہا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کےا حکامات کا اسی طرح مذاق اڑایا جانا ہے تو پھر باقاعدہ طور پر یہ واضح کردیا جائے ۔

واضح رہے کہ لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے پرویز الٰہی کو رہا اور دوبارہ گرفتار نہ کرنے کے سخت احکامات کے باوجود صدر پی ٹی آئی کو پولیس کی موجودگی میں سادہ لباس اہلکار دوبارہ گرفتار کرکے لے گئے۔

پرویز الہی کی گرفتاری کے بعد ’ ایکس ‘ ( ٹوئٹر ) پر اپنی پوسٹ میں مونس الٰہی نے لکھا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد میرے والد کو پولیس سیکیورٹی میں گھر لایا جارہا تھا۔

انہوں نے مزید لکھا کہ جیسے ہی گاڑی گلی میں مڑی تو گاڑی کو روک کر انہیں ( پرویز الٰہی ) کو اغوا کرلیا گیا۔ مونس الٰہی کا کہنا تھا کہ اگر ہائی کورٹ کےا حکامات کا اسی طرح مذاق اڑایا جانا ہے تو پھر باقاعدہ طور پر یہ واضح کردیا جائے۔

After high court’s orders and on the Judge’s instructions police including court security were taking my father home. As the car entered our street, it was stopped and he was abducted. If court orders are going to be ridiculed like this maybe they should officially declare it.

— Moonis Elahi (@MoonisElahi6) September 1, 2023