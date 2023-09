شاہ رخ خان نے ’جوان‘ سے اپنی فلم ’پٹھان‘ کا باکس آفس ریکارڈ توڑ دیا

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم ’جوان‘ کی ریلیز میں تین دن باقی ہیں اور اس سے قبل ہی فلم باکس آفس پر نئے ریکارڈ قائم کررہی ہے۔

بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق میگا تھرلر ’جوان‘ کے صرف تین دن میں دس لاکھ سے زائد ٹکٹ فروخت ہوچکے ہیں جس کے ساتھ اس نے ’پٹھان‘ اور ’غدر2‘ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔

شاہ رخ خان نے چار برس بعد بلاک بسٹر ’پٹھان‘ کے ساتھ بڑے سینما پر واپسی کی، اب ’جوان‘ کے ذریعے باکس آفس پر طوفان برپا ہے جبکہ لیجنڈری راج کمار ہیرانی کی فلم ’ڈنکی‘ ابھی باقی ہے۔

#LetsCinema EXCLUSIVE: #Jawan has sold a staggering 10L+ tickets across India beating the pre-sale of #Gadar2 and #Pathaan in style with 3 days to go for release.

125+ crores worldwide opening on cards! pic.twitter.com/URMwuw9IYU

— LetsCinema (@letscinema) September 4, 2023