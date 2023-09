پاکستان ٹیم ایشیا کپ کے باقی میچز کیلئے کولمبو پہنچ گئی

کولمبو: ایشیا کپ کے باقی میچز کھیلنے کیلئے پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو ائیرپورٹ پر لینڈ کرگئی۔

پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور سے خصوصی پرواز کے ذریعے آج کولمبو روانہ ہوئی تھی۔ پاکستان ٹیم کے ہمراہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیمیں بھی کولمبو پہنچ گئی ہیں۔

پاکستان ٹیم آج اور کل آرام کرے گی اور 9 ستمبر کو ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی۔ قومی ٹیم نے گزشتہ روز لاہور میں اپنے پہلے سپر فور میچ میں بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی۔

پاکستان ٹیم سپر فور راؤنڈ کے آئندہ دو میچز میں 10 ستمبر کو بھارت جبکہ 14 ستمبر کو سری لنکا سے ٹکرائے گی۔ دونوں میچز کولمبو میں کھیلے جائیں گے۔

Snapshots from the team's arrival in Colombo #AsiaCup2023 | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/xtN2ObRvRy

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 7, 2023