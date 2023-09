مریخ کے قدیم دریا میں ’شارک کے پیراکے‘ کی نشان دہی

واشنگٹن: مریخ پر ناسا کے پرسیویرنس روور نے شارک کے پیراکے اور کیکڑے کے زنبور (دو شاخہ پنجہ) سے مشابہ چٹانوں کی تصاویر جاری کی ہے۔

مریخ کے جیزیرو گڑھے میں زندگی کے آثار کی تلاش کے لیے موجود یہ روور اس وقت 16 ہزار فٹ گہری جھیل سے گزر رہا ہے جو قدیم وقتوں میں دریا کا ایک ڈیلٹا تھا۔

گزشتہ ماہ اگست کی 18 تاریخ کو لی گئی یہ تصاویر پیریڈولیا مظہر کی ایک مثال ہے۔پیریڈولیا ایک ایسا مظہر ہوتا ہے جس میں دماغ دیکھے جانی والی چیز کو کسی بامعنی تصویر میں بدل دیتا ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی، جیسا کہ بادلوں پر شکلیں دیکھنا۔

امریکی خلائی ادارے ناسا نے شارک کے پیراکے اور کیکڑے کے زنبور نما چٹانوں کی تصویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ’ایمیج آف دی ویک‘ کی سیریز کے طور پر پیش کی۔

As promised, here’s the new Image of the Week, as voted by you! This rocky duo was spotted hanging out together in a wind-swept area. I spy a…crab claw? Shark fin? Comment below with what you see!

📸 See more Images of the Week: https://t.co/jQbq9rGT33 https://t.co/ijxaWyiJQB pic.twitter.com/2K9u0t8zqv

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 21, 2023