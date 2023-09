چترال کے عوام دہشتگردی کیخلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگئے

اسلام آباد: چترال میں دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے مقامی افراد بھی پاک فوج کی مدد کیلیے کھڑے ہوگئے۔

دو روز قبل افغانستان سے دہشت گردوں چترال میں سیکیورٹی فورسز کی دو چیک پوسٹوں کو نشانہ بنانے اور شدید فائرنگ کے بعد علاقہ مکینوں نے گزشتہ روز قبل ریلی کا بھی انعقاد کیا تھا۔

اب چترال کی مقامی آبادی پاک فوج کی مدد کرنے کے لیے باہر نکل آئی اور انہوں نے اسلحہ گولا بارود اور خوراک پاک فوج کے اگلے مورچوں تک پہنچائی۔

In an inspiring testament to unity, resilience, and unwavering patriotism, the local population of Chitral has wholeheartedly rallied behind the Pakistan Army in its relentless fight against terrorism. Nestled in the breathtakingly scenic district of Chitral, situated in the… pic.twitter.com/I2tSadJAst

